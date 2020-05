“Revival” será la próxima novela de Stephen King en adaptase al cine. Una producción que estará a cargo de los estudios Warner Bros. La famosa realizadora que estrenó con éxito hace poco la nueva adaptación de “It”, en dos partes.

La nueva película basada en una novela de King, estará bajo la responsabilidad de Mike Flanagan y Trevor Macy, los mismos a cargo de “Doctor Sleep”, la secuela de la recordada cinta “El resplandor”, protagonizada por Jack Nicholson en 1980.

Esta segunda parte con Ewan McGregor tuvo poco éxito en la taquilla, recaudando apenas 72 millones de dólares a nivel mundial, por lo que fue considerada un fracaso.

Caso contrario “It Chapter Two”, se estrenó con éxito el verano pasado obteniendo 91 millones de dólares solo en su primer fin de semana. Una buena cifra, pero que no superó los 123 millones de su antecesora también en su primer fin de semana. Lanzamiento que se coronó como el mejor de una película de terror.

La trama de “Revival” se desarrolla a lo largo de cinco décadas en una pequeña región de Nueva Inglaterra, EE.UU. Tiene como protagonistas a un predicador religioso con problemas de fe y un músico adicto a la heroína. Ambos se conocen de jóvenes y se reencuentran nuevamente de adultos.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la novela tuvo un intento anterior de ser adaptada al cine a cargo de Josh Boone, director de “The Fault in Our Stars” en 2014. Pero ahora, Flanagan se encuentra adaptando el libro a guion, con la posibilidad de ser el director, en tanto Macy será el productor.