Piratas del Caribe: ¿quién es la pirata Redd, el posible reemplazo de Johnny Depp?

Piratas del Caribe está de vuelta, así lo anunció Sean Bailey, presidente de producciones live-action de The Walt Disney Studios. Sin embargo, la gran sorpresa para los fans de la cinta fue que Disney decidió dejar de trabajar con Johnny Depp.

Si bien, la compañía no dio explicaciones sobre la ausencia de Depp en la cinta, trascendió que no volverían a contar con él por las polémicas que se han creado alrededor de su vida privada. Como se recuerda, el actor fue denunciando por violencia doméstica por Amber Heard, su ex esposa.

Según informa la página web ComicBook, a raíz de toda esta situación, Paul Wernick y Rhett Reese, quienes trabajarán el guion de la nueva cinta, buscaron el reemplazo de Jack Sparrow y según trascendió, sería la pirata Redd.

¿Quién es la pirata Redd?

Durante los primeros meses de 2018, la atracción de Piratas del Caribe ubicado en Disneylandia se mantuvo cerrada por remodelación, fue en junio de aquel año que el público pudo volver a disfrutar del lugar. Pero, la sorpresa fue la presencia de un nuevo personaje, la pirata Redd.

A diferencia de otras ocasiones, la presencia de una mujer no tiene un significado negativo en la historia, sino que al contrario, Redd es una líder de un grupo de mujeres que son las encargadas de reunir comida y bienes. ¿Será que Disney ya tiene el reemplazo de Jack Sparrow desde hace unos meses?

Solo queda esperar el comunicado oficial de la compañía, en el que se sabrá más detalles de la próxima película que reúna a los personajes de Piratas del Caribe.