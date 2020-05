Serie de Netflix Valeria: todo acerca de la producción española que ha recibido fuertes críticas

La nueva serie de Netflix titulada Valeria ha causado grandes polémicas e incluso antes de su estreno, ya que se voceaba que sería una copia madrileña de la producción americana Sex and the City. Aunque la historia se basa en la saga de la novela ‘En los zapatos de Valeria’ de Elísabet Benavent, los cuales fueron un éxito literario, la serie española no ha logrado cautivar al público.

La serie se basa en la vida en crisis de una escritora que no puede lograr empezar a redactar su libro por los diferentes problemas que la estancan. No solo es su bloqueo literario sino también por su relación en declive con su novio.

En este escenario la acompañan sus tres inseparables amigas, quienes por supuesto, tienen sus propios dramas existenciales. La serie derrocha un sinfín de situaciones caóticas, amorosas, algo ficticias y poco creíbles entre conversaciones sobre sexo y relaciones sentimentales, aunque sus personajes enfrenten situaciones de la vida cotidiana.

🍺 #Valeria 🇪🇸 es una nueva serie española original de #Netflix, basada en las novelas de Elísabet Benavent. Protagonizan Diana Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott. Una 2da temporada se encientra en pleno desarrollo. pic.twitter.com/UMG1M0qVPa — Solo Un Episodio (@solounepisodio) May 9, 2020

A este torbellino de experiencias, se une un personaje masculino quien sacará de la rutina a Valeria y la enredará en un nuevo drama romántico. Ninguno sabe lo que pasará en el futuro de sus vidas, pero tratan de enfrentar juntos las adversidades del destino.

Protagonista principal de ‘Valeria’

Diana Gómez protagoniza la serie española Valeria. (Foto: Diez Minutos)

Diana Gómez, conocida por protagonizar la película Eloïse, así como por participar en la serie 45 revoluciones y La casa de papel, interpreta a Valeria.

Este personaje que esta próximo a cumplir 30 años, quiere ser escritora pero no tiene ánimos para cumplir sus propósitos, por lo que vive ocultándose de sus problemas reales.

Algunos de ellos, son que no tiene dinero y que la relación con su pareja ya no da para más. Esto influye mucho en sus textos y los hace ver flojos. Además, necesita de sus compañeras para poder sentir un poco de seguridad frente al mundo.

Valeria: reparto completo

Carmen, interpretada por la actriz Paula Malia, es una de las amigas de Valeria, que de entrada en la serie, muestra los problemas comunes a los que se enfrenta cualquier chica de Madrid.

Paula Malia interpreta a Carmen. (Foto: Twitter)

En este sentido, tiene problemas para ligarse a un sujeto de su oficina, del mismo modo, sufre al buscar piso para ella sola en Madrid ya que los precios son muy elevados.

Lola es interpretada por Silma López y se vanagloria de vivir su vida sexual al límite. Ella se encuentra en una relación un poco complicada con un hombre casado, pero acepta esas condiciones por su libertad sexual.

Silma López interpreta a Lola (Foto: Sensacine)

La tercera de las amigas de Valeria es Nerea, quien es representada por Teresa Riott. Aunque al inicio de la serie parece ser lesbiana, eso todavía no ha quedado muy en claro.

Nerea es una de las inseparables amigas de Valeria. (Foto: Vertele)

A este reparto se le suma Maxi Iglesias, que interpreta a Víctor en la serie, el hombre que llega a desestabilizar aún más el universo de Valeria. Sin ningún reparo, coquetea abiertamente con ella, y trata de enamorar a Valeria en el proceso.

Adrián, representado por Ibrahim Al Shami, es el novio de Valeria, con quien ha perdido totalmente la pasión que existía al inicio de la relación. Ambos están completamente decaídos y Adrián tampoco hace nada para reanimarse.