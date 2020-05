Marvel Studios no se detiene y continúa ideando futuros proyectos en colaboración con Disney, a pesar de la pandemia de coronavirus. Tras Avengers: Endgame, el MCU no volverá a ser el mismo y requerirá de nuevos héroes para proteger el universo.

Durante años, los rumores sobre el debut de Nova en la pantalla grande no hicieron más que crecer. Ahora, una de las fuentes más confiables dentro de Marvel, Daniel Richman, dio a conocer que un proyecto en solitario sobre el superhéroe está en camino.

Según el insider, el proyecto se encuentra en las fases iniciales y se desconoce si será una película o serie. Sin embargo, no descarta que el personaje se integre en la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel.

Como se sabe, los Nova Corps aparecieron en la primera película de Guardianes de la galaxia y planteó que su mayor héroe apareciera en Avengers: Infinity War en un inicio. Para mala suerte de los fans, la idea nunca pasó del borrador.

A pesar de que aún no hay un comunicado oficial por parte de la compañía, el entusiasmo de los fans no se hizo de esperar en las redes sociales. Muchos esperan ver el debut de Nova en la tercera entrega de Guardianes de la galaxia o Thor: love and thunder.

¿Quién es Nova?

El personaje es un viajero del espacio y miembro de la fuerza policial intergaláctica conocida como Nova Corps. Fue creado en 2011 por el escritor Jeph Loeb y el artista Ed McGuiness.