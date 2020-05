Better Call Saul: Bryan Cranston y Aaron Paul de Breaking Bad piden estar en spin off

Las estrellas de Breaking Bad Bryan Cranston y Aaron Paul se juntaron recientemente vía Instagram para sorpresa de sus fans. Entre los comentarios que hicieron, ambos han reiterado su interés por aparecer en el spin off del show, Better Call Saul.

Teniendo en cuenta que la sexta temporada del programa sobre Saul Goodman será la última, los actores que dieron vida a Walter White y Jesse Pinkman ven este momento como ‘el adecuado para regresar’.

“Siempre nos preguntan sobre Better Call Saul y si Jesse o Walt van a aparecer en ese programa. No sé cuántas veces tenemos que decirle a Vince que estamos listos para hacerlo y estar allí”, dijo Cranston. "A veces creo que no nos quiere más ", dijo el actor entre risas.

Mira el live de Bryan Cranston y Aaron Paul en Instagram

De llevarse a cabo este reingreso al mundo Breaking Bad, por el lado del spin off, no sería la primera vez que ambos intérpretes retomen sus populares papeles en la pantalla chica. Meses atrás, ambas estrellas fueron parte de El Camino una película que se distribuyó vía Netflix con Aaron Paul de protagonista y Bryan Cranston realizando un cameo.

Sin duda, los fanáticos estarían encantados de ver una vez más a los actores dándole vida a sus famosos personajes, y todo indica que podría suceder en la temporada 6 de Better Call Saul, sobre todo con el ingreso que ya han tenido Mike y Gus, integrantes de Breaking Bad, en la ficción protagonizada por Bob Odenkirk.

¿Better Call Saul temporada 6 será transmitida por Netflix? - Fuente: AMC

Por el momento la fecha de estreno de los último capítulos de la serie no se han dado a conocer.