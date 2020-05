18 regalos en Netflix: el amor de madre expuesto en una conmovedora historia real

Como todas las semanas, Netflix renueva su catálogo y en esta ocasión ha agregado una cinta italiana llamada “18 regalos”, la cual viene ganando popularidad entre los usuarios por su conmovedora trama.

Anticipando las celebraciones por el Día de la Madre, y sabiendo que la mayoría de los cibernautas siguen en sus casas por la cuarentena, el servicio de streaming ha presentado la cinta inspirada en una historia de la vida real para ver en familia.

¿De qué trata 18 regalos de Netflix?

18 regalos comienza con Elisa Girotto, una mujer que mientras está embarazada es diagnosticada con un tumor cerebral, mismo que será la causa de su muerte a los 40 años. Pero antes de que eso ocurra y consciente que le queda poco tiempo, decide aprovecharlo de la mejor manera posible y dejarle a su hija varias sorpresas que la acompañarán por el resto de su vida.

Sabiendo que no podrá ser parte de la vida de su hija, por lo menos no de forma física, Elisa prepara obsequios que le serán entregados en sus diferentes cumpleaños hasta que llegue a la mayoría de edad, de forma que pueda acompañarla incluso si ya no está presente.

En redes sociales, 18 regalos de Netflix está ganando buenos comentarios, incluso algunos usuarios afirman que, en cuanto a trama, podría igualarse a Milagro en la celda 7, película que conmovió a cibernautas meses atrás.