No quedan dudas de que la segunda entrega de Venom se ha convertido en uno de los largometrajes más esperados de este año. Este nos traerá de regreso a Tom Hardy como el periodista Eddie Brock y a Woody Harrelson como el ‘Simbionte rojo’.

Hace algunos días se anunciaba con bombos y platillos el lanzamiento del tráiler, pero esto se vino abajo cuando se dieron cuenta de que tendrían que posponer su estreno. Sin embargo, para no decepcionar a sus fans, decidieron adelantar algunos datos muy importantes sobre la película, los cuales presentaremos a continuación.

¿Cuál es el nombre de la secuela de Venom?

Después del fallido lanzamiento del adelanto de la secuela, la producción ha dado nuevas noticias, entre ellas, el nombre completo de la película. ‘Let there be Carnage’ será la frase que complete el título de este filme, el cual resulta ser una curiosa referencia a la última frase del asesino serial Cletus Kasady en la entrega anterior.

¿Cuándo se estrena Venom 2: Let there be Carnage?

Según fuentes oficiales, Sony y Marvel Studios habrían decidido mover el estreno de la cinta de su fecha inicial en octubre de 2020, hasta el 25 de junio de 2021, añadiendo más tiempo de expectación. Esto debido al impacto del coronavirus en los cines del mundo, los cuales permanecen cerrados obligatoriamente.

¿Cómo se verá Woody Harrelson como Carnage?

Debido a las altas expectativas que se han generado, el artista digital spdrmnkyxxiii diseñó una ilustración donde se muestra al actor interpretando a su personaje. En la parte inferior podemos ver a Carnage a punto de enfrentar a Venom, algo que obviamente se espera ver en el largometraje.