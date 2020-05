Con un total de ocho episodios, The Mandalorian fue un rotundo éxito tras su estreno en Disney Plus. No solo contó con el respaldo de la crítica, sino también el de los fans, quienes aplaudieron sus semejanzas a la trilogía original de Star Wars.

Ahora, los seguidores del show cuentan los días para el lanzamiento de la segunda temporada en octubre del 2020. Lo que no esperaban es que el famoso cazarrecompensas Boba Fett volverá de la muerte.

De acuerdo al último informe de The Hollywood Reporter, el personaje tendrá un rol menor en la continuación, pero igualmente será interesante de ver. Por el momento, Disney no se ha pronunciado al respecto, pero solo sería cuestión de tiempo para ello.

Asimismo, el medio señaló que Temuera Morrison sería el actor elegido para dar vida al emblemático pistolero. El artista es conocido por interpretar al padre del personaje, Jango Fett, en las precuelas.

Mando y Boba Fett

Como se dio a conocer en Star Wars episodio II: el ataque de los clones, Bobba Fett es en realidad el clon de Jango Fett. Por este motivo, Disney no tuvo en sus planes recurrir al primer actor de la trilogía original, Jeremy Bulloch.

Por otro lado, el encargado de la producción de esta serie, John Favreau, dio a entender en una exposición que este personaje llegaría porque tenía historias por contar. “Hay un espacio de 30 años de historia que no se ha explorado, tan solo en el universo extendido”, declaró.