Star Wars es una de las sagas cinematográficas más emblemáticas en la historia. Desde el estreno de Una nueva esperanza en 1977, Darth Vader se convirtió en el villano más icónico del cine y forma parte inherente de la cultura pop.

Si bien pasaron los años, la franquicia nunca pudo replicar a un personaje tan popular como el poderoso sith. No obstante, eso cambió tras el debut de Baby Yoda en la serie The Mandalorian.

De acuerdo al medio SEMRush, la criatura conocida como 'The child’ promedió más de 4.7 millones de búsquedas en línea durante los últimos 12 meses. En definitiva, una cifra que supera fácilmente a cualquier otra personalidad en Star Wars.

Asimismo, dio a conocer que incluso Mando, interpretado por Pedro Pascal, se posicionó en segundo lugar con 2.5 millones de búsquedas mensuales. En cuanto a Darth Vader, el villano solo fue el número tres con 893.250.

A estos tres mencionados le siguen Yoda, Kylo Ren, Chewbacca, Anakin Skywalker, Boba Fett, Luke Skywalker y Jabba el hutt.

Baby Yoda se volvió el personaje más querido de la primera temporada de The Mandalorian. Foto: Disney Plus

No cabe duda que la pequeña criatura se ganó el corazón de los fanáticos tras su debut en The mandalorian. En los capítulos, no solo redefinió el significado de adorable, sino que también mostró su sorprendente control de la Fuerza.

Por el momento, solo queda ver si el simpático personaje logrará perdurar en el panorama de la cultura pop al igual que Darth Vader lo ha hecho desde hace 43 años.