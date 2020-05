Si supieras, o The half of it, es la nueva película de Netflix que viene causando revuelo. ¿Por qué? pues porque aborda una temática LGBT, la cual ha sido muy bien aceptada por los usuarios de la plataforma, quienes la han mantenido dentro del Top 10 desde su estreno.

El drama narra la historia de Ellie Chu, una destacada estudiante de secundaria que recibirá una propuesta de parte de Paul Munsky. Él desea conquistar a Aster Flores, la hija de un predicador, y le pide a su compañera de origen chino que lo ayude a escribirle cartas de amor a cambio de un pago. Lo que no se espera, es que finalmente, ellas terminen sintiéndose atraídas la una por la otra. Pero, ¿Quiénes interpretan a cada uno de estos personajes?

Leah Lewis como Ellie Chu

Es una actriz estadounidense de origen chino que inició su carrera desde muy pequeña. Ella ha ganado mayor reconocimiento por su papel como Ellie Chu en la película de Netflix, Si supieras o The Half of It. También participó como Georgia “George” Fan en la adaptación de la serie The CW de Nancy Drew.

Daniel Diemer como Paul Munsky

Es un actor de 23 años conocido por ser el co-protagonista de Leah Lewis en Si supieras, o The Half of It. También ha trabajado en The Man in the High Castle y Sacred Lies.

Alexxis Lemire como Aster Flores

La actriz, al igual que sus compañeros, tiene 23 años. Cursó sus estudios escolares en Londonderry High School en Londonderry, New Hampshire. Ella viene resaltando por su interpretación en Si supieras, o The Half of It, la reciente producción de Netflix. También ha participado en Cerebrum y The Art of Murder.