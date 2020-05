‘Si, mi amor’ llegó a Netflix y derrota a Misión de rescate en el Top 10 [VIDEO]

View this post on Instagram

Y HOY AMANECEMOS CON ESTA NOTICIA! @simiamorlapeli esta en el 1er puesto de lo más popular en Netflix! Todavía no lo podemos creer! Y es gracias a ustedes! Es el regalo más lindo para un grupo de personas que le metimos mucho amor y esfuerzo a este sueño! Lo hicimos con mucho respeto para el público, tratando de cuidar todos los detalles para que la película se vea linda y que no solo entretenga sino que tenga la calidad que ustedes se merecen! Hoy la ven desde muchos países y nos da gusto dar esta imagen! GRACIAS NUEVAMENTE! 😊