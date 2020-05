Matrix: la banda sonora de la película se relanzará en un disco de vinilo

La banda sonora original de The Matrix, realizada por el compositor Don Davis, se lanzará por primera vez como un LP, para deleite de los fanáticos de la trilogía.

La película, estrenada en 1999, es una de las franquicias más queridas de los últimos 25 años, que pronto estrenará una cuarta película que reunirá a gran parte del elenco original.

El disco tendrá una apariencia diferente en cada lado. El lado ‘A’ presenta una imagen del código verde de Matrix, mientras que el lado 'B’ muestra a Neo (Keanu Reeves).

Según la descripción oficial, “El álbum de la banda sonora combina el dominio de Davis de los detalles musicales y la coloración en un concierto posmoderno en gran parte atonal que es complejo, oscuro e implacable”.

La fecha de salida del disco está programada para el 23 de mayo en las principales tiendas discográficas de Estados Unidos.

La portada del LP de Matrix se caracteriza por su sobriedad.

Lista de las pistas

Side A

1. Main Title / Trinity Infinity (3:51)

2. Unable To Speak (1:14)

3. The Power Plant (2:42)

4. Welcome To The Real World (2:25)

5. The Hotel Ambush (5:27)

Side B

1. Exit Mr. Hat (1:19)

2. A Virus (1:33)

3. Bullet Time (1:08)

4. Ontological Shock (3:31)

5. Anything Is Possible (6:48)

Matrix 4 sería el inicio de una nueva trilogía

Según informa la web We Got This Covered, The Matrix 4 se está posicionando como la primera entrada en una segunda trilogía. y aunque Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss retornarían como Neo y Trinity para la nueva película, todavía no está claro si harían lo mismo para las próximas dos.