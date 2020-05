Los Soprano es una de las series más aclamadas en la historia de la televisión. La producción de HBO no solo contó con el respaldo de los espectadores, sino que también fue nominada y premiada como lo mejor de la industria.

Han pasado 13 años desde su finalización, pero los fans nunca perdieron la esperanza de ver nuevamente a sus personajes. Ante esto, el creador del aclamado show, David Chase, ha escrito una escena ambientada en la época de cuarentena.

“Las cosas están difíciles en este momento [...]. David pensó que era importante aportar algo de ligereza al mundo, y escribió estas líneas sobre los personajes soprano relacionados con el coronavirus”, fueron las palabras del actor Michael Imperioli.

En dicha escena, el mafioso Tony Soprano experimenta los estragos del confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus. El protagonista está acompañado de su esposa Carmela, sus hijos Meadow y Anthony, Adriana La Cerva y Paulie Gaultieri,

A continuación, te compartimos un extracto de la escena que ha avivado la pasión de los fans de Los Soprano.

Tony Soprano: ¿Apuestas deportivas? Se fueron con el viento, junto con los deportes profesionales. Mis amigos y yo estamos muriendo por aquí.

Meadow Soprano: Debería haber ido a la escuela de medicina. Me siento muy mal por mi decisión.

Carmela Soprano: Estoy muy contenta de que mi hija no haya ido a la escuela de medicina. Imagínate dónde estaría ahora.

Adriana La Cerva: Sería voluntaria o algo así. Me siento tan mal. He estado llorando mucho porque padezco síndrome del intestino irritable. No puedo comunicarme con mi médico para averiguar si eso me excluirá para entregar máscaras o algo así.

Anthony Soprano: Hubo un tiempo en que quería trabajar para Trump. ¿Puedes creerlo?

Carmela Soprano: No estamos bien con la cuarentena en nuestra casa. Me estoy dando cuenta de que somos una familia disfuncional. Pero por lo menos mantiene quieto a mi marido, que es lo bueno.