‘Máxima velocidad’ regresa: ¿Keanu Reeves será el protagonista?

Máxima velocidad es una de las cintas más conocidas de Keanu Reeves, la producción es catalogada como un clásico de acción de la década de los noventa. Con la moda de los remakes y rebbots, la película podría regresar, así informa el portal web We Got This Covered.

La película de acción de 1994, con el título original de Speed, estuvo dirigida por Jan de Bont y fue un éxito de taquilla que hizo conocida a Sandra Bullock.

La cinta cuenta como un autobús tiene una bomba que se activará si va a menos de 50 millas por hora. A pesar de tener una premisa simple, esta funciono bien en aquellos años.

Pero, ¿en qué consistiría un remake o continuación de Speed? Bueno, se intentó replicar la fórmula en Speed ​​2: Cruise control. Esa película cambió el autobús por un crucero, y Keanu Reeves por Jason Patric, lo cual no agradó al público.

Existe una posibilidad que la nueva versión se quede con el icónico autobús, aunque si quisieran seguir con el tema del transporte público, ¿podrían optar por un tren? Después de todo, ¿qué sucede cuando llega al final de la vía?

Keanu Reeves habló sobre la posible ‘Máxima velocidad 3’

Mientras realizaba la gira de prensa de John Wick 3, Reeves mencionó que representantes de la industria cinematográfica se habían acercado para animarlo a realizar el proyecto, pero que no estaba interesado en regresar:

“¡Tendré 65! Estoy conduciendo o Annie conduce, porque no recuerdo dónde estoy. ¿A dónde vamos? ¡Quiero helado!", comentó el actor en tono de broma.

En las manos adecuadas y con una pareja que puede igualar la química romántica entre Reeves y Bullock (y con un villano tan entretenido como Dennis Hopper), una nueva película de Máxima Velocidad podría ser un éxito de taquilla.