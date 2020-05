Sony Pictures decidió postergar para el 25 de junio de 2021 la segunda entrega de Venom, por lo que aún tendremos que esperar un largo tiempo para poder ver la película. Por esa razón, un artista gráfico decidió desarrollar un arte que revela el aspecto que tendrá Woody Harrelson como Carnage.

La aparición del personaje en el filme es lo que más expectativas genera entre los fans, sin embargo, la compañía aún no ha mostrado la apariencia que tendrá la criatura. Sin el anuncio de un tráiler oficial, el público empieza a desesperar, por lo que este fan art ha llegado para calmar las aguas.

El mismo día que se anunció el cambio en la fecha de estreno, también develaron que el nombre oficial de la película sería Venom: Let There Be Carnage, con lo que confirmó que el sanguinario ‘Simbionte rojo’ tendrá un papel relevante en la trama.

Debido a las altas expectativas que se han generado, el artista digital spdrmnkyxxiii diseñó una ilustración donde se muestra al actor interpretando a su personaje. En la parte inferior podemos ver a Carnage a punto de enfrentar a Venom, algo que obviamente se espera ver en el largometraje.

En los cómics, Carnage luce una apariencia más delgada en comparación a la de Venom, por lo que el artista decidió respetar esta característica. La única característica en la que no concuerda esta imagen es en los ojos del simbionte rojo, ya que en la historieta estos lucen de una manera distinta.