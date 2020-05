The Mandalorian 2: creador de The clone wars comenta debut de famoso jedi

The Mandalorian es la primera serie live action de Star Wars. Desde su estreno en Disney Plus, se ganó la aprobación unánime de los fans por rescatar la esencia de la trilogía original. Tras el final de temporada, los espectadores no pueden esperar para ver su continuación en octubre del 2020.

Mucho se ha especulado sobre el destino de los protagonistas, el debut de nuevos antagonistas y la aparición de personajes conocidos de la franquicia. En las últimas semanas, el nombre de Ahsoka Tano ha sonado con más fuerza y se cree que sería interpretada por Rosario Dawson.

La joven padawan debutó en la serie The clone wars. Si bien no fue muy popular en un inicio, poco a poco se ganó el cariño del fandom. Sobre su aparición en The Mandalorian 2, el creador del show animado, Dave Filoni, declaró que los seguidores siempre le demandaban verla en acción real.

“Lo mejor del personaje es que se ha demostrado a sí misma y se ganó su lugar entre los protagonistas de Star Wars. Entonces, lo que sea que depare el futuro, ¿quién sabe? Pero por ahora la veríamos hasta el final de Clone Wars”, compartió para The Entertainment Weekly.

¿Qué podemos esperar de The Mandalorian 2?

El actor de Darth Maul en The clone wars, Sam Witwer, adelantó que la segunda temporada tendría mejoras en cuanto a las peleas y persecusiones. "Tendrá más acción y explorarán la mitología del universo de Star Wars como nunca hemos visto en acción real”, explicó.

Los nombres de los ocho capítulos de The Mandalorian 2 son: La búsqueda, la confrontación, la recompensa, la República, el leal, el hechicero, el regreso y el Imperio