Si supieras o The half of it es la nueva película de Netflix que se encuentra disponible en la plataforma desde el 1 de mayo. Es un drama adolescente que narra una historia de amor lésbico, donde una chica de origen chino se enamora de su congénere que, por si fuese poco, es la hija de un predicador cristiano.

El filme es una producción original de la compañía, protagonizado por Leah Lewis y dirigido por Alice Wu. Actualmente se encuentra posicionado en el segundo lugar del top 10 de contenidos del sitio de streaming, lo que es un indicador de que se está convirtiendo en la favorita del público. Estos elementos nos orillan a plantear una pregunta que probablemente muchos ya se estén haciendo, ¿se viene el anuncio de una secuela?

Tráiler de Si supieras

¿Si supieras tendrá parte 2?

La cinta sin duda ha causado revuelo, no solo con respecto al número de espectadores que tiene, sino también debido a cómo ha abordado la temática LGBT que propone. Esto supone para la plataforma, los componentes necesarios para volver a invertir en el título. Lo mejor de todo es que el final de la primera parte da pie para que esto suceda. De hecho parece que está estructurada para que haya una secuela próximamente.

Por el momento Netflix no ha dado ninguna información oficial, pero conociendo las dinámicas de la compañía, lo más probable es que más pronto de lo que esperamos esté lanzando el anuncio.

¿Cuándo se estrena Si supieras 2?

Como mencionamos anteriormente, aún no hay información de primera mano de Netflix, sin embargo, siguiendo la secuencia de programaciones, la cinta podría ser estrenada a fines del 2021 o incluso a principios del 2022.