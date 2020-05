Grey’s Anatomy: la escena romántica de Meredith y Derek que desagrada a Ellen Pompeo

Grey’s Anatomy ha estado al aire por 16 temporadas y durante ese tiempo hemos visto a la Dra. Meredith Grey crecer y evolucionar delante de nosotros. Si bien sus relaciones han sido parte importante en la serie, quizás la más memorable es la que tuvo con Derek Shepherd.

Quien ha hablado sobre esta pareja ha sido la protagonista de la serie, Ellen Pompeo, quien para sorpresa de los fans ha admitido que hay una escena en el drama médico de ABC que, mirando hacia atrás, no es de su agrado.

Durante una conversación en Instagram con Variety, Ellen Pompeo confesó que ama la fuerza y profundidad de su personaje, pero que lo grabado en el episodio 5 de la temporada 2, ‘Bring the Pain’, emitido en el 2005 no la convenció.

En este episodio Meredith intenta persuadir a Derek Shepherd (Patrick Dempsey) para que deje a su esposa Addison Montgomery (Kate Walsh) por ella, declarándole su amor y pidiéndole que “la elija”.

“Tengo una perspectiva sobre aquel momento en particular. Ese ‘elígeme a mi y ámame’ me hizo pensar ‘¿por qué le ruego a un hombre que me quiera?’ Para mí, eso no fue necesario ahora que lo veo”, comentó.

Eso si, la actriz reconoció que Meredith ha evolucionado con el tiempo y que ella y su personaje han crecido a lo largo de los años que Grey’s Anatomy ha estado en el aire, por lo que no es necesariamente una idea que la doctora adopte ahora en la ficción.