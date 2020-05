Final de Friends cumple 16 años: 5 detalles que fueron copiados por How I met your mother

Friends es, por mucho, la serie de televisión más popular de la historia. Tras diez años al aire en lo más alto de las preferencias de los televidentes, la serie marcó su final con el emotivo capítulo titulado ‘The last one’ estrenado el 6 de mayo del 2004.

Desde entonces, otras producciones intentaron ocupar su lugar. Programas como The Big Bang theory o The office se perfilaban como los sucesores de una serie que marcó a más de una generación, pero ninguna llegó a ser tan similar a Friends como How I met your mother.

Más allá de su hilarante trama y el carisma de sus protagonistas, ambas producciones comparten detalles que podrían ser por algunos fanáticos como coincidencia y por otros como una copia. A dieciséis años del estreno del último capítulo de Friends, presentamos algunos de ellos:

Nueva York

Tanto Friends como How I met your mother transcurren en la ciudad de Nueva York. Aunque la segunda logra profundizar más en la representación urbana de ‘la Gran Manzana’, es clara la participación de sus protagonistas en la vida local al tener como punto de reunión cafés o bares como el Central Perk y el McLarens.

El mujeriego que se enamora

Uno de los personajes más queridos de Friends es Joey Tribbiani, popular por ‘tener éxito’ con las mujeres. Lo mismo sucede con Barney Stinson en How I met your mother, quien incluso llega a tener un libro de sus estrategias para seducir. Sin embargo, en un punto de sus respectivas series, ambos terminan enamorados de otra de las protagonista, Rachel Green y Robin Scherbatsky, respectivamente.

Elenco de Friends.

Parejas (im)perfectas

Las dos series muestran a parejas de veinteañeros que, debido a la inmadurez propia de la edad, cortan la relación, pero terminan juntos al final, tal como sucede con Ted y Robin en HIMYM y Ross y Rachel en Friends. En contraparte, ambas ficciones también incluyen parejas “perfectas” como las formadas por Marshall y Lily y por Mónica y Chandler.

La madre del grupo

Otra característica que comparten ambas producciones es la de contar con un personaje que podría ser considerado como la “madre del grupo”. Tanto Monica como Lily son las principales figuras de autoridad entre sus amigos y quienes muchas veces velan por su bienestar.

How I Met Your Mother

Tristes mudanzas

Las últimas temporadas de cada serie estuvieron marcadas por tristes despedidas. En el caso de Friends, luego de que Monica y Chandler se convirtieran en padres, se mudan del icónico departamento en el que transcurre la mayor parte de la trama. Por otro lado, en HIMYM, Ted queda devastado después de que Marshall abandonara el piso que compartían para irse a vivir con Lily a la casa de sus abuelos.