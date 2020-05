El actor Mauricio Ochmann vivió uno de sus más grandes éxitos internacionales cuando fue parte de “El Señor de los Cielos” dando vida a “el Chema“. La popularidad fue tal que su personaje logró tener una serie en solitario de la cual se realizó solamente una temporada.

Si bien el rating, la audiencia y Telemundo estaban respaldando el proyecto dando detalles de una posible temporada 2, Ochmann declinó la oferta y decidió no continuar en la serie. En su momento no se tuvo mayor información de los motivos, pero el intérprete habló sobre el personaje en el programa SNSerio y por qué no siguió como el Chema.

¿Por qué El chema no tiene una temporada 2?

De cuerdo a Mauricio Ochmann, cuando el show estaba en pleno éxito se dio cuenta que muchos niños se le acercaban reconociéndolo por el personaje. Tras esa experiencia, el actor analizó las cosas y decidió no seguir encarnando al personaje inspirado en “El Chapo” Guzmán.

“Muchos niños se me acercaban diciendo que eran fans del personaje y de estas dos series, lo cual para mí fue un shock. Me dije ‘esto no es un programa para niños, no es un programa familiar, no es el fútbol para sentarte a ver la serie por el grado de, más allá de la violencia, la temática’”, reveló Ochmann.

Todo indica que el intérprete no quería mandar un mensaje errado a los televidentes, pese a que El Señor de los Cielos y El chema no son series para menores, por lo que decidió alejarse del proyecto de Telemundo.

“Me quedé pensando que el mensaje que yo estaba contando estaba ‘chueco’, torcido y que yo ya no quería ser parte de estar idealizando o estar haciendo apología de alguna manera a un narco, o sea, mandando el mensaje que es como Robin Hood cuando no es así“, agregó.