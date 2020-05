Futuros distópicos y sociedades que se desmoronan. De eso se trata Black Mirror, una de las series más populares de Netflix. Con cinco temporadas y una película interactiva disponibles en la plataforma, los fanáticos esperan con ansias que sea anunciada la fecha de estreno de la siguiente entrega.

Sin embargo, una sexta temporada de Black Mirror estaría más lejos que cerca de llegar a las pantallas. En una entrevista con el medio especializado Radio Times, Charlie Brooker, el creador de la serie, afirmó que “no está seguro de que el público pueda soportar” una nueva tanda de capítulos en este momento a causa de la crisis sanitaria global generada por la expansión del coronavirus.

Dada la incertidumbre que envuelve al mundo por el temor al contagio de la COVID-19, Brooker considera que no sería el tiempo adecuado para sumar la temporada 6 de Black Mirror al catálogo de Netflix. “Por el momento, no sé qué estómago habría para las historias sobre sociedades que se están desmoronando, así que no estoy trabajando en ninguno de ellos [episodios de Black Mirror]", explicó.

Brooker reveló que por ahora se encuentra trabajando en otros proyectos. “Tengo muchas ganas de volver a visitar mi conjunto de habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír”, mencionó.

Mira aquí el tráiler de la temporada 5 de Black Mirror:

Black Mirror logró ganar por tres años consecutivos el premio Emmy a ‘Mejor película para televisión’ por sus episodios San Junipero, USS Callister y Bandersnatch. La quinta temporada de la serie también presentará su propio candidato a la ceremonia de este año: Smithereens, protagonizada por Andrew Scott, estrella de Fleabag.