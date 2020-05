Una de las principales incógnitas del nuevo largometraje de Batman es si contará con la aparición de Joker en su nueva versión. Pese a esta duda, un fanático de la franquicia lanzó una propuesta donde Bill Skarsgard encarna al principal enemigo del ‘Hombre murciélago’.

La película dirigida por Matt Reeves será protagonizada por Robert Pattinson y contará con la participación de varios de los villanos más emblemáticos del héroe de la franquicia como Catwoman, Two Face, The Penguin y The Riddler, entre otros. Lo que no se ha confirmado hasta el momento, es si el ‘Payaso príncipe del crimen’ será parte de la próxima entrega que ya se encuentra en desarrollo.

A pesar de ello, los seguidores de dicho personaje no pierden las esperanzas, por lo que algunos han creado ilustraciones de algunos actores que podrían interpretar al malvado némesis. Una de las figuras que más aceptación ha tenido entre los fans es Bill Skarsgard, la joven estrella que encarnó a Pennywise en las recientes producciones de It.

La imagen creada por el diseñador William Gray muestra al actor caracterizado como Joker, pero con un tinte siniestro siendo un prisionero de Arkham Asylum. Sus ojos son verdes, al igual que su cabello, mientras que toda su piel está cubierta por una especie de maquillaje que enmarca su maquiavélica sonrisa.

Este no es el primer fan art que realiza el artista, pero las demás imágenes son de diferentes versiones del Guasón, ya sea de la caricatura de los 90 o de la novela gráfica The Killing Joke.