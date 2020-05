Si supieras o The half of It es la nueva película de Netflix que se encuentra disponible en la plataforma. Un drama adolescente que narra una historia de amor lésbico, pues se muestra a una chica enamorándose de su congénere que, por si fuese poco, es la hija de un predicador cristiano.

La cinta que es protagonizada por Leah Lewis y dirigida por Alice Wu, ya se encuentra posicionada en el segundo lugar del top 10 de contenidos del sitio de streaming. Esto es un indicador de que se está convirtiendo en la favorita del público, por lo que, para quienes ya la vieron, despierta la gran interrogante, ¿Se viene una secuela?

¿De qué trata Si supieras?

La cinta cuenta las vivencias de Ellie Chu, una adolescente aplicada que cobra a sus compañeros de clase por hacerle los trabajos de la escuela. Ella tiene todo un sistema para manejar la situación, hasta que un día, Paul Munsky la busca para pedirle que lo ayude a escribirle una carta de amor a Aster Flores. Ella acepta debido a un inconveniente económico que atraviesa, sin imaginar que todo terminaría entrecruzándose, y que ella descubriría su orientación sexual.

Tráiler de Si supieras:

¿Si supieras tendrá segunda parte?

La cinta sin duda se ha convertido en un éxito total. No solo con respecto al numero de espectadores que tiene, sino también debido a cómo ha causado revuelo la temática LGBT que propone. Esto supone para la plataforma, los componentes necesario para volver a invertir en el título. Lo mejor de todo, está en que la historia da pie a que esto suceda. Si llegaste hasta esta parte de la nota imaginamos que ya la viste y que no habrán spoilers más adelante.

Pues bien, al final de la historia, vemos a Ellie despedirse de Aster con un apasionado beso y diciéndole que en dos años se volverán a ver y terminarán la conversación que tienen pendiente. Por otra parte, Paul descubre que Ellie siente atracción por Aster, pero también acepta que él ha despertado sentimientos inexplicables por Ellie. De una u otra forma se desarrolla un triángulo amoroso que ha quedado pendiente, por lo que, lo más probable, es que este desenlace se trabaje en la segunda parte de la cinta.

Por el momento Netflix no ha dado ninguna información oficial, pero conociendo las dinámicas de la compañía, lo más probables es que próximamente esté lanzando el anuncio.