El padrino, la aclamada trilogía se encuentra disponible en Netflix

El padrino es el título que recibe la trilogía cinematográfica dirigida por Francis Ford Coppola y escrita por él, junto a Mario Puzo. Los tres largometrajes se conforman por El padrino, El padrino II y El padrino III.​

La primera entrega ganó tres premios Oscar de once candidaturas posibles, mientras que la segunda ganó seis de once nominaciones; en total tiene a cuestas nueve estatuillas doradas. Por su parte, la tercera no tuvo la misma repercusión, pero obtuvo siete nominaciones a los premios de la academia que no rindieron ningún fruto.

Sin duda, este título es un indispensable para cualquier cinéfilo, por ello es necesario que tengan en cuenta que los tres filmes ya se encuentran disponibles en el catálogo de Netflix. A continuación compartimos las sinopsis de cada una de las cintas.

El padrino

Son los años 40 y Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias más importantes de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos: Connie, el impulsivo Sonny, el pusilánime Fredo y Michael, que no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en contra de los consejos de ‘Il consigliere’ Tom Hagen, se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Es en donde se inicia una violenta guerra entre las familias de la mafia.

El padrino II

En la continuación de la historia de los Corleone por medio de dos eventos paralelos: la elección de Michael como jefe de los negocios familiares y los orígenes del patriarca, Don Vito Corleone, primero en su Sicilia natal y posteriormente en Estados Unidos, donde, empezando desde abajo, llegó a ser un poderosísimo jefe de la mafia de Nueva York.

El padrino III

Michael Corleone, heredero del imperio de don Vito Corleone, intenta rehabilitarse socialmente y legitimar todas las posesiones de la familia negociando con el Vaticano. Después de luchar toda su vida se encuentra cansado y centra todas sus esperanzas en encontrar un sucesor que se haga cargo de los negocios. Es cuando Vincent, el hijo ilegítimo de su hermano Sonny, parece ser el elegido.