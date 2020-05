Netflix está incursionando cada vez más en nuevas propuestas de diferentes géneros. En esta ocasión trae Into the night, una serie original hecha junto a la producción belga Entre Chien et Loup.

Creada por Jason George, el show se basa en la novela polaca de ciencia ficción The old axoloti de Jacek Dukaj, la cual se estrenó el pasado lunes 4 de mayo de 2020 con un total de seis episodios.

Into the night - Tráiler

La historia se basa en un mundo posapocalíptico donde se narra cómo un grupo de pasajeros del vuelo 21 iba de Bruselas a Moscú para salvarse de una catástrofe solar que terminó con la vida en la Tierra, por lo que su única opción es viajar de noche.

¿Habrá segunda temporada de Into the night?

Debido al gran éxito de la primera temporada, muchos fans preguntan en redes sociales si la serie Into the night contará con una secuela. Según los datos registrados en el portal IMDb, la ficción alcanzó más del 70 % de aprobación a nivel general con un total de 1.150 votos, lo cual podría suponer una continuación.

Otro punto clave es que el final del último episodio del programa no reveló totalmente qué pasará con los personajes principales, por lo que es posible que se alargue la historia y muestre cómo Sylvie y los demás comienzan sus nuevas vidas en OTAN.

Hasta el momento Netflix no ha dado mayores detalles sobre una continuación de Into the night; sin embargo, como sucede con cada proyecto, la producción evaluará si le es rentable adaptar más temporadas debido al alcance del público.

Sinopsis oficial de Netflix de Into the night

“El Sol empieza a provocar la muerte de todo aquel que se expone a él por motivos desconocidos, aunque todo parece estar relacionado con un cambio de la polaridad. Se trata de un misterioso evento cósmico que está arrasando el planeta. En Bélgica, los pasajeros y la tripulación a bordo de un vuelo nocturno con rumbo a Moscú secuestrado intentan evitar el sol y ponen rumbo al oeste, esperando poder refugiarse en la oscuridad”.