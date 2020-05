Gal Gadot quiere una relación del mismo sexo para su personaje en Wonder Woman 3

Dentro de las películas que configuraron las bases del Universo Extendido de DC, Wonder Woman es una de las más resaltantes. Su rendimiento en la taquilla logró superar a cintas sobre las que se habían puesto muchas expectativas como Man of steel o Batman v Superman, ambas de Zack Snyder.

Ahora, cerca del lanzamiento de su secuela Wonder Woman 1984, la directora Patty Jenkins desea seguir innovando en su estilo de realización al abandonar la sombría estética de la primera cinta para incluir nuevos conceptos como el color neón y la nostalgia de la época.

Sin embargo, Jenkins no es la única que tiene planes de presentar nuevos elementos en la saga de Wonder Woman. De acuerdo con información del medio especializado We Got This Covered, Gal Gadot, estrella de cine que encarna a la Mujer Maravilla, desea seguir explorando la personalidad de su personaje en los cómics, por lo que estaría presionando a Warner Bros. para tener una relación con otra mujer en Wonder Woman 3.

Mira aquí el tráiler de Wonder Woman 1984:

Las fuentes del medio aseguran que Gal Gadot tiene interés en representar la bisexualidad de Diane Prince en la pantalla grande. No obstante, WB estaría mostrando cierta resistencia a la idea. Según WGTC, esto podría evitar que la película se estrene en países como China, así como una ola de reacciones negativas por parte de los fanáticos, lo que afectaría la taquilla.

Dado que la saga de la Mujer Maravilla ya se encuentra prohibida en distintas partes del mundo debido al servicio militar de Gal Gadot prestado a las Fuerzas de Defensa de Israel, el estudio cinematográfico no estaría dispuesto a presentar contenido que podría ser controversial para algunas personas. Lo cierto es que Wonder Woman 3 llegará a los cines más tarde que temprano, por lo que Warner Bros. y la actriz tienen tiempo para poder llegar a un acuerdo.