La diversidad en el cine está en auge, especialmente en el género de los superhéroes de los cómics. Cada vez más, diferentes estudios buscan incluir en el reparto de sus producciones a actores y actrices a manera de representación de sus respectivas poblaciones.

En los últimos meses, se especuló acerca de la posibilidad de que DC y Warner Bros. consideraran contratar a un actor afrodescendiente para un futuro papel de Batman. Ahora, una actualización de los reportes del medio especializado We Got This Covered daría más luces acerca de quién podría ser el elegido para el papel.

De acuerdo con las fuentes del medio, las compañías apuntan a que Daniel Kaluuya, actor reconocido por sus interpretaciones en Get out y Black Panther, sea el encargado de dar vida a una versión alternativa del Hombre Murciélago.

WGTC afirma que el proyecto no se ubicaría en la línea canónica del Universo Extendido de DC, sino que se trataría de una producción del estilo Elseworlds, tal como sucedió con el Joker de Tod Phillips. Esta sería la primera ocasión en la que un Batman afrodescendiente aparezca en la pantalla grande, aunque en la historia de Batman Incorporated de 2011 ya se había presentado a Batwing, la contraparte africana del ‘Caballero de la Noche’.

Mira aquí el tráiler de Get out:

Por el momento, se desconoce la fecha en la que Warner Bros. comience a trabajar la cinta. Sin embargo, es seguro que Daniel Kaluuya es el favorito de DC para interpretar a un Hombre Murciélago distinto al que los fanáticos podrán ver en The Batman protagonizada por Robert Pattinson.