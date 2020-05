La rápida expansión del coronavirus afectó de gran manera a la industria del cine. Una larga lista de producciones se vieron obligadas a detener sus rodajes o cambiar sus fechas de lanzamiento. Esperados títulos como Black Widow, No time to die o Rápidos y furiosos anunciaron nuevos calendarios de estreno, pero poco o nada se supo de The new mutants hasta ahora.

La película que marcaba el fin de la era Fox en el universo de los X-Men tras su regreso a Marvel tenía a abril como el mes de su llegada a la pantalla grande. Sin embargo, la crisis sanitaria global volvió a sumergirla en la incertidumbre: originalmente, su estreno estaba programado para abril de 2018, luego pasó a febrero de 2019 y después a agosto del mismo año para ser finalmente recalendarizada en el 2020.

Ahora, todo indica que las oportunidades de The new mutants de ser exhibida en las salas de cine se esfumaron. El portal Amazon ha listado a la película dirigida por Josh Boone como ‘disponible para pre-pedido’, por lo que podrá ser descargada digitalmente. No obstante, la cinta no cuenta con una fecha establecida para su arribo a la plataforma.

Mira aquí el tráiler de The new mutants:

A pesar de que los fanáticos exigieron a Disney que incluya The new mutants en la parrilla de contenidos de Disney Plus, la compañía ha hecho caso omiso. La negativa de ‘Mouse House’ resulta incomprensible para la comunidad de seguidores de los X-Men, dado que las demás cintas de la franquicia de Fox ya se encuentran disponibles en el servicio.

Por el momento, lo único seguro es que The new mutants tendría su estreno digital a través de Amazon, pero no se descarta que eventualmente Disney termine por incluir el filme en su plataforma de streaming.