Star Wars Day: video recopila los mejores momentos de la franquicia [VIDEO]

Como todos los 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars, una de las franquicias más populares en la historia del cine, celebran el Star Wars Day. Lamentablemente, este año no pudo contar con los típicos eventos que reunían a la comunidad de seguidores de la Guerra de las Galaxias, debido a la expansión del coronavirus. Sin embargo, eso no hizo que Lucasfilm y Disney dejaran de rendirle homenaje a la saga.

El gigante del entretenimiento confirmó una noticia que venía tejiéndose desde semanas meses atrás: Taika Waititi dirigirá y coescribirá el guion de la siguiente cinta de la franquicia. El galardonado cineasta detrás de Jojo Rabbit será el encargado de crear la próxima entrega de Star Wars junto a Krysty Wilson-Cairns. Y eso no es todo.

Desde hoy, por el Star Wars Day, Disney Plus ya cuenta en su parrilla de contenidos con The rise of Skywalker, el más reciente Episodio de la saga en ser estrenado en el cine, y con el último episodio de The Clone Wars. Así, los fanáticos podrán acceder a todo el contenido de la franquicia estrenada hasta el momento en la plataforma de streaming de la compañía.

Además de los grandes anuncios, Disney cumplió con realizar un sentido homenaje a la franquicia. A través de la cuenta de YouTube de Star Wars, ‘Mouse House’ publicó un tráiler que recopila los mejores momentos de toda la saga desde su primera aparición en la pantalla grande en 1977.

Mira aquí el video oficial de Star Wars Day 2020:

A pesar de que el Star Wars Day 2020 no ha sido el que muchos de los aficionados esperaban, la crisis sanitaria global no logró impedir que el 4 de mayo siga siendo una fecha especial.