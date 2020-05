Programación de TV en España hoy, martes 5 de mayo de 2020

¿Qué ver hoy en TV? | En España, la televisión sigue siendo uno de los principales medios de comunicación y entretenimiento. Por ello, durante la cuarentena obligatoria por la propagación del coronavirus, no te pierdas las mejores películas en la programación española.

Los españoles, en la actualidad, cuentan con una gran oferta de canales de TV. Para estar alerta a los buenos contenidos de las casas televisoras nacionales e internacionales revisa el listado que te trae La República.

¿Qué ver hoy en TV durante la madrugada?

00:05 La Sexta: El ataque de los tiburones

01:21 Paramount: All She Can (incluye Balcony Stories)

04:45 La 2: Hollywood rueda en España. 1955-1980

06:48 Paramount: Cinexpress (piezas)

¿Qué ver hoy en TV durante la mañana?

07:22 Paramount: Miau (incluye Balcony Stories)

11:15 Paramount: Cinexpress (piezas)

¿Qué ver hoy en TV durante el mediodía?

12:15 La 2: La muerte de un presidente

15:00 Trece: Callejón sangriento

15:02 El Toro: Cine

15:30 Paramount: Agatha Christie: Poirot

¿Qué ver hoy en TV durante la tarde?

16:20 Paramount: Agatha Christie: Poirot (incluye Balcony Stories)

17:00 Trece: Al este de Sumatra

18:50 Trece: Black Horse Canyon

¿Qué ver hoy en TV durante la noche?

21:55 Paramount: Blanco Humano 2 (incluye Balcony Stories)

22:00 La 2: Charada

22:30 Neox: El Señor de los Anillos: El retorno del Rey

22:30 La Sexta: Cine

23:00 Antena 3: Cine

23:45 Paramount: Redada asesina 2 (incluye Balcony Stories)