Con el fin de la Saga del Infinito, Marvel ha decidido presentarle a sus fanáticos los nuevos rostros que intentarán hacer olvidar a estrellas de la talla de Black Widow, Iron Man y Capitán América. La fase 4 servirá como la introducción de personajes que cobrarán cada vez mayor importancia en la franquicia.

Algunos de ellos, tanto héroes como villanos, ya habían sido anunciados previamente por la compañía, como en el caso de Shang-Chi y Blade. Sin embargo, un nuevo reporte del medio especializado We Got This Covered señala que un poderoso antagonista de los cómics estaría a punto de dar el salto a la gran pantalla.

De acuerdo con las fuentes de WGTC, Marvel planea incluir a Venompool en su universo cinematográfico. A pesar de que ‘la casa de las ideas’ no ha hecho oficial ninguna información al respecto, trascendió que el debut del personaje se dará en una futura secuela de Deadpool.

Venompool es una versión de un universo alternativo en el que el simbionte alienígena Venom invade una encarnación multidimensional del ‘Mercenario Bocazas’. Al implicar a dos personajes que no han sido presentados aún en el Universo Cinematográfico de Marvel, la compañía ya estaría analizando la forma de incluir tanto a Ryan Reynolds como a Tom Hardy en su arsenal de actores.

Mira aquí el tráiler de Deadpool 2:

A pesar de las intenciones de ‘la casa de las ideas’ de que Venompool aparezca en el MCU, cabe recordar que Sony es aún propietario de los derechos de varios personajes de las historietas de Spider-Man, por lo que la llegada a las salas de cine de la bizarra fusión se daría más tarde que temprano.