John Wick: Parabellum iba a ser el final de las sagas según el director [VIDEO]

El éxito de John Wick ha generado que se produzcan tres exitosas películas, entre ellas, Parabellum, la tercera entrega que encantó a miles de fans. Ahora estaría en camino una cuarta cinta protagonizada por Keanu Reeves, que retomaría la historia del mercenario.

Sin embargo, un nuevo informe a cargo de Chad Stahelski, director de la franquicia, explicó a través de una entrevista con el medio Collider, que Parabellum sería el cierre de toda la saga.

John Wick 3 - Tráiler

“Ahora nos han pedido que hagamos una cuarta entrega estamos como: ‘Bien, todos son independientes. No hay plan. Lo estamos inventando sobre la marcha.’ Pero terminamos el tercero y Keanu y yo estamos como, ‘Bien, es hora de seguir adelante. Vamos a hacer una comedia romántica o algo así. Estamos bien.’

Al parecer, la confirmación de John Wick 4 dejó sin muchas ideas al cineasta y aseguró quee Reeves no estaba listo para dejar su personaje todavía.

“Entonces Keanu dice, ‘creo que me queda una más’, y teníamos un plan que realmente amamos que no utilizamos, ya que tuvimos que cortarla de la número tres (Parabellum), simplemente no tenía espacio para ella. Así que fue como, 'Bien, haremos una cuarta. Eso va a ser increíble. Vamos a hacer un plan”, agregó Stahelski.

Debido a la expansión del coronavirus, la producción no ha podido avanzar mucho con la cuarta entrega de John Wick; sin embargo, el director aseguró que la cinta se encuentra más adelantada que un primer borrador y que ya tienen en mente la temática.

Solo quedaría esperar hasta un nuevo informe para conocer la sinopsis oficial de la esperada película de Keanu Reeves.