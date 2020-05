El 2011 fue el año que culminó la exitosa saga cinematográfica de Harry Potter. Después de ocho películas, la aventuras del joven mago llegaban a su fin al derrotar a Voldemort en la batalla de Hogwarts.

Pero Warner Bros no desea desprenderse de una franquicia que ha demostrado ser tan lucrativa. Tras el éxito de Harry Potter y las reliquias de la muerte parte II, el estudio se centró en la producción de Animales fantásticos y dónde encontrarlos.

A pesar que estas películas basadas en el pasado del mundo mágico de Harry Potter son bien recibidas por los fans, muchos echan de menos las apariciones de personajes clásicos como Ron, Hermione y el propio Harry Potter.

Diversas páginas web indican la posibilidad de que, una vez Warner Bros finalice con la producción de las cintas de Animales Fantásticos, producirán una secuela de la saga cinematográfica principal de Harry Potter.

Según informa We Got This Covered, el comienzo de una nueva saga cinematográfica tendrá como protagonista a Albus Severus Potter.

Ya vimos al hijo de Harry Potter en el epílogo de la primera saga, y sabemos que tiene mucha relevancia en la obra teatral de Harry Potter y el niño maldito.

Esa misma fuente afirma que J.K. Rowling se encargaría personalmente de los guiones y que Warner desea que David Yates continúe con la dirección de las películas de la nueva saga.