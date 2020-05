A pesar de que nunca llegó a complacer a la crítica, la franquicia de películas de Transformers es un éxito de taquilla: sea lo que sea que llegue a la pantalla grande, los fanáticos estarán dispuestos a verlo. Sin embargo, la saga creada por Michael Bay estaría cerca de llegar a su fin.

Desde que la película original Transformers fuera estrenada en 2007, Paramount logró ingresar $ 4.800 millones, por lo que el estudio cinematográfico estaría dispuesto a seguir explotando la épica lucha entre Autobots y Decepticons en los próximos años.

Si bien diversos reportes indicaban que Paramount se encuentra planeando una secuela para Bumblebee, la última cinta de la franquicia, una actualización de la información revela que la compañía pondrá una pausa a su desarrollo para reiniciar la saga.

De acuerdo con las fuentes del medio especializado We Got This Covered, dentro de lo poco que se sabe hasta el momento de la película que reinventará el universo de los Transformes, resaltan algunos datos interesantes sobre los antagonistas.

WGTC afirma que el gran villano de la cinta será Unicron, mientras que Megatron también tendrá una participación especial, pero esta vez convertido en Galvatron. Esta noticia ha emocionado a los fanáticos, quienes se encontraban decepcionados por la floja adaptación de su arco en Age of Extinction.

Hasta el momento, estos son los únicos datos que han trascendido sobre el reinicio de la franquicia de Transformers. Incluso, la dirección es aún una incógnita, por lo que la siguiente película podría tratarse de la primera de la saga sin Micheal Bay a la cabeza.