Rick y Morty 4x05 ONLINE: dónde, cuándo y a qué hora ver el nuevo episodio de la temporada

Rick y Morty es una de las series animadas más populares en los últimos años. Desde su estreno en 2014, los espectadores no dejaron de sorprenderse con las aventuras del genio científico y su nieto.

Viajes en el tiempo, espacio y realidades alternas: toda una oda a la ciencia ficción que se encuentra en sus momentos más épicos. Ahora, el show creado por Justin Roiland y Dan Harmon está a puertas de terminar su cuarta temporada.

Rick y Morty temporada 4 parte 2 capítulo 1 ONLINE: ¿cuándo se estrena la serie animada?

Luego de casi medio año desde el receso de la cuarta entrega, los fanáticos finalmente conocerán el destino de los protagonistas en una aventura postapocalíptica sin igual.

La fecha de estreno de la temporada 4 capítulo 5 es el 3 de mayo en Estados Unidos, mientras que en España será el 4 de mayo.

Rick y Morty temporada 4 parte 2 capítulo 1 ONLINE: opening de la serie animada

¿Dónde ver Rick y Morty temporada 4 parte 2 capítulo 1?

La segunda parte de la temporada 4 de Rick y Morty se estrena el 3 de mayo a las 11.30 p. m. EST/PST en el canal Adult Swim, perteneciente a Cartoon Network. En cuanto a España, llegará a través de TNT y de HBO España.

Asimismo, estará disponible online a través de la web y aplicación oficial de Adult Swim, aunque para acceder al contenido es necesaria una suscripción de pago a un operador de cable.

Rick y Morty temporada 4 parte 2 capítulo 1 ONLINE: ¿a qué hora se estrena la serie animada?

A pocas horas de estreno de la segunda parte de la cuarta entrega, te compartimos los respectivos horarios por cada país.

Estados Unidos - 11.30 p. m.

España - 10.50 p. m.

Argentina - 0.30 a. m. (día siguiente)

Uruguay - 0.30 a. m. (día siguiente)

Chile - 11.30 p. m.

México - 10.30 p. m.

Guatemala - 09.30 p. m.

El Salvador - 09.30 p. m.

Honduras - 09.30 p. m.

Ecuador - 10.30 p. m.

Panamá - 10.30 p. m.

Venezuela - 11.30 p. m.

Bolivia - 11.30 p. m.

Paraguay - 11.30 p. m.

Cuba - 11.30 p. m.

Puerto Rico - 11.30 p. m.

República Dominicana - 11.30 p. m.

En el último avance, los fans vieron algunos conocidos personajes volver en esta última aventura, así como la imaginación de los creadores superándose una vez más.

Mientras tanto, solo les queda especular el desarrollo del argumento guiados por el nombre de los capítulos: Never ricking Morty, Promortyus, The vat of acid episode, Childrick of Mort y Star MOrt Rickturn of the Jerri.