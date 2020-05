Rápidos y furiosos 10: fallecido Paul Walker tendría aparición especial en la cinta

Rápidos y furiosos se encontraba en su mejor momento cuando, en 2013, un accidente automovilístico se llevó la vida de Paul Walker, uno de los protagonistas de la franquicia junto a Vin Diesel. A pesar de que todo indicaba que la saga terminaría antes de lo planeado debido al trágico suceso, no fue así.

La séptima entrega de Rápidos y furiosos rindió un sentido homenaje al actor que interpretó a Brian O’Conner al usar algunas tomas inéditas, efectos visuales y la colaboración de los hermanos de Walker como cuerpos duplicados. Ahora, este recurso que dejó conmovidos a todos los fanáticos de la saga podría volver a verse en la pantalla grande.

Desde que fuera anunciado Rápidos y Furiosos 9, siguiente película en la lista de proyectos de la trama principal. se especuló que Paul Walker podría hacer una pequeña, pero simbólica aparición. Sin embargo, de acuerdo con el medio especializado We Got This Covered, eso no sería todo.

A pesar de que, hasta el momento, Universal no ha anunciado nada sobre sus siguientes proyectos, las fuentes de WGTC aseguran que Brian O’Conner tendría un papel más sustancial que un simple cameo en Rápidos y furiosos 10.

Mira aquí el tráiler de Rápidos y furiosos 9:

Lo cierto es que los detalles serán confirmados cuando la novena entrega de la franquicia sea estrenada en abril de 2021. Así, con más luces de lo que le espera a Dominic Toretto y compañía, los fanáticos sabrán si podrán esperar una aparición más de Paul Walker en la franquicia de acción antes de su final.