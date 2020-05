Daredevil: Charlie Cox opina sobre si personaje volvería a través de Disney+

En noviembre de 2018, Netflix canceló su serie “Daredevil” ¿La razón? Disney lanzaría su propia plataforma de streaming. Con tres temporada, los fans del superhéroe se quedaron con ganas de más

Muchos esperaban que esta visión más madura de un justiciero enmascarado sea retomada por sus propios dueños en la nueva plataforma Disney+, o que se incluya al Diablo de Hell’s Kitchen dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en un futuro no tan distante.

Sin embargo, como se supo en agosto, Disney no podría hacer uso de la franquicia hasta otoño del 2020 debido a un contrato que prevenía que los programas de Marvel en Netflix y sus personajes aparezcan en otras series o cintas que no sean del gigante del streaming, por al menos dos años luego de su cancelación.

Aunque noviembre del 2020 marca los dos años para “Daredevil”, su protagonista Charlie Cox no cree que el personaje regresaría para una cuarta temporada.

“No se porque lo siento así, pero no se me ha dado ninguna razón para creerlo. Y, desde un punto de vista cínico, se siente como si quizás me estoy tratando de proteger, porque nada me encantaría más que hacerlo otra vez”, confesó el actor.

El actor que intérpreta a “Matt Murdock”, añadió que una cuarta temporada sería casi imposible de realizar debido a que la mayoría del elenco y el equipo han continuado y alinear los horarios de todos sería muy difícil.

“Cuando haces un show de televisión es tan complicado, y los horarios de las personas son tan complicados, y los contratos son tan complicados. Así que por eso es que cuando, como actor, firmas para estar en un show de TV, firmas para seis años de tu vida. Porque, si no haces eso, se vuelve muy complicado intentar y obtener estas piezas móviles,” detalló Cox sobre la industria.

“Daredevil” fue una de las seis series producidas entre Netflix y Marvel en cancelarse antes del lanzamiento de Disney+.

Entre los otros títulos que también formaban parte de la “Casa de las Ideas”, estaban “Jessica Jones,” “Luke Cage,” “Iron Fist,” “The Defenders” y “The Punisher”, ambientados todos dentro del UCM, por lo que no era tan descabellado pensar en su regreso.

Actualmente, el estudio se encuentra enfocándose en más programas de TV de Marvel, como es el ejemplo de sus próximos lanzamientos en Disney+ “Falcon and the Winter Solider,” “Loki,” y “Wanda/Vision”

El abogado héroe, podría aparecer en cualquiera de estas producciones así como en las películas de la “Casa de las Ideas”, recién luego de otoño del 2020, aunque por el momento esto parece poco probable.