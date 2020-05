Yo nunca, o Never have I ever, es la nueva historia de Netflix que se ha apoderado de los espectadores y del top 10 de nuestro país. El drama adolescente es protagonizado por Maitreyi Ramakrishnan, quien interpreta a Devi, una estudiante indio-estadounidense muy destacada que desea un poco de popularidad en su escuela.

La serie narra el proceso que tendrá que atravesar la joven para quitarse de encima el estigma de quedar postrada a una silla de ruedas por el trauma de haber perdido a su padre. Ella solo quiere ser “una chica normal”, y para ello le pide a los dioses que la ayuden con su plan.

Esta curiosa trama tiene un origen real; hablamos de Mindy Kaling, una escritora que no dudó en tomar extractos de su vida para enriquecer la ficción. Ella quería mostrar la otra cara de los estudiantes aplicados, y cuenta los siguiente, “Los nerds no son solo los marginados y los callados. Somos ambiciosos, a veces tenemos personalidades desagradables, queremos tener sexo y sueños como todos los demás niños”.

Todo comenzó cuando la compañía de streaming le encargó el proyecto; en ese momento ella reclutó a su amiga Lang Fisher. “Al escribir sobre adolescentes, quería a alguien que estuviera muy interesado en eso y tuviera mucha experiencia viendo esos programas. Ella aprovechó la oportunidad. A partir de ahí, contraté a un personal muy joven y diverso y luego todos profundizamos en nuestra infancia. Fue como hacer un poco de terapia todos los días", explica Kaling a Vulture.

“Mindy y yo éramos una especie de nerds en la escuela secundaria, pero teníamos estas personalidades gigantes, así que creamos este personaje para tener confianza y una gran personalidad. Se supone que cada episodio se adapta a algo que estas chicas quieren y a los sueños de tener una experiencia adolescente normal”, agregó para finalizar la entrevista.