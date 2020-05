Si supieras o The half of It es la nueva película de Netflix que acaba de ser estrenada en la plataforma. Un drama adolescente con matices de humor que narra una historia de amor poco usual, pues refleja cómo una chica termina enamorándose de su congénere, quien es hija de un predicador cristiano.

La cinta que es protagonizada por Leah Lewis y dirigida por Alice Wu, ya se encuentra posicionada en el tercer lugar del top 10 de contenidos del sitio de streaming. Esto es un indicador de que se está convirtiendo en la favorita del público, por lo que te contaremos todo lo que debes saber antes de verla.

¿De qué trata Si supieras?

La cinta cuenta las vivencias de Ellie Chu, una adolescente aplicada que cobra a sus compañeros de clase por hacerle los trabajos de la escuela. Ella tiene todo un sistema para manejar la situación, hasta que un día, Paul Munsky la busca para pedirle que lo ayude a escribirle una carta de amor a Aster Flores. Ella acepta debido a un inconveniente económico que atraviesa, sin imaginar que todo terminaría entrecruzándose, y que ella descubriría su orientación sexual.

Tráiler de Si supieras:

Personajes de Si supieras: