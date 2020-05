En los últimos años, diversas películas han representado a la comunidad LGBTI y los conflictos que atraviesan, y su presencia es cada vez mayor en papeles principales. La nueva propuesta de Netflix, ‘Si supieras’, se agrega a esta lista como una cinta imperdible.

‘The half of it’, como se conoce en inglés, se estrenó en la plataforma el 1 de mayo y fue dirigida por Alice Wu, realizadora de origen chino con un estilo enfocado en la representación de minorías étnicas y sexuales. La película se centra en una joven lesbiana de origen asiático.

¿De qué trata ‘The half of it’?

‘Si supieras’ narra la historia de Ellie Chu (Leah Lewis), una adolescente tímida que decide ayudar a Paul Munsky (Daniel Demier) a escribir una carta de amor para Aster Flores (Alexxis Lemire). El problema surgirá cuando Ellie descubra que también está enamorada de Aster.

La cinta explora el descubrimiento de la sexualidad en la adolescencia y los conflictos que conlleva. Además, pese a tratar temas ya vistos en otras ocasiones, la directora le brinda un aire fresco y humano a asuntos como el amor platónico, el romance juvenil, los triángulos amorosos y el conflicto de ocultar el ‘verdadero yo’.

‘Si supieras’ triunfa en el Festival de Cine de Tribeca

La postergación del Festival de Cine de Tribeca en Nueva York a causa de la pandemia de COVID-19 no ha impedido que el jurado califique las películas nominadas desde casa y le otorgue a ‘Si supieras’ el Founders Award a la Mejor Película Narrativa, el máximo premio de la ceremonia.

Los miembros del jurado calificaron a la cinta de Alice Wu como “encantadora, enérgica y divertida”. Además, destacaron el ritmo, la construcción de los personajes y el estilo de la realizadora, puesto que la película “está dirigida con una mano segura”.

