La vida del filántropo multimillonario Chris Gardner ha sido fuente de inspiración para muchas personas, quienes ven en él un ejemplo de superación personal y de lucha incansable por conseguir sus sueños.

En la actualidad, Gardner es uno de los conferencistas más solicitados de Estados Unidos. Sin embargo, tuvo que atravesar una vida llena de dificultades, que Will Smith interpretó en la película de 2006 ‘En busca de la felicidad’. Conoce su historia en la siguiente nota.

¿Quién es Chris Gardner?

El 9 de febrero de 1954, en Milwaukee, Wisconsin, nació Chris Gardner. Desde pequeño, atravesó una vida difícil, llena de violencia familiar tras el abandono de su padre. No obstante, su madre marcó su vida al enseñarle a creer en sí mismo: “Hijo, si crees que puedes hacerlo, lo harás”, le dijo.

Tras caer en bancarrota en los años 80, Gardner atravesó duras etapas y durmió en calles, parques y baños públicos, junto a su pequeño hijo, Chris Jr. Sin embargo, una tarde tuvo la oportunidad de preguntarle al dueño de un lujoso Ferrari: “¿Qué haces y cómo lo haces?”.

Aquel hombre era Bob Bridges, un exitoso corredor de bolsa, quien lo introdujo al mundo de las finanzas. A partir de ese momento, Chris entendió qué rumbo darle a su vida, y luchó hasta fundar su propia firma de bolsa de valores, llamada Gardner Rich & Co. A los 34 años, ganó su primer millón de dólares.

La vida de Chris Gardner va al cine

En el año 2006, Hollywood se interesó en la autobiografía de Chris Gardner, ‘The pursuit of happiness’, y la llevó a la pantalla grande. La cinta recaudó más de 300 millones de dólares y la interpretación de Will Smith le valió una nominación como Mejor Actor en la 79. º ceremonia de los Oscar.

Hoy en día, el también filántropo realiza inversiones en Sudáfrica, con el fin de crear nuevos puestos de trabajo y activar la economía de la nación. Entre otros proyectos, coopera con organizaciones benéficas como Cara Program y la Iglesia Metodista de San Francisco, que lo ayudaron cuando él más lo necesitaba.