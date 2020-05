No es normal que el elenco de una telenovela cambie de un momento a otro, pero eso no quiere decir que este tipo de situaciones sucedan.

Este fue el caso de Marina, el éxito de Telemundo del 2006 que protagonizaron Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann. Si bien estos actores fueron presentados como los miembros estelares, todo cambió de un capítulo a otro.

Quien finalmente ha resuelto las dudas en torno a la salida de Ochmann de Marina es Ana Celia Urquidi, una famosa productora de la cadena estadounidense. La encargada de shows como El señor de los cielos y La Patrona, explicó que el actor se retiró por 'problemas personales’.

“Mauricio salió de la telenovela por razones personales, que él mismo pidió, y bueno un sábado me llamó el productor y me dijo ‘ya no tenemos a Mauricio, está mal’”, compartió.

Tras este cambio, quien es convocado para asumir el rol protagónico de la novela es Manolo Cardona, intérprete que finalizó Marina junto a Sandra Echeverría.

Si bien esta es la versión oficial, algunos medios, en aquel entonces, mencionaron que la salida de Mauricio Ochmann de Marina se debió por sus problemas relacionados al alcohol. Esta dura etapa que atravesó la contó en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ de Imagen televisión. “Llegó un momento en mi que pensé, ‘este no soy’, por lo que busqué ayuda profesional”, expresó.