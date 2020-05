Batman v Superman fue una de las películas más esperadas del DCEU, debido al enfrentamiento entre ambos iconos del cómic. Si bien el resultado tuvo criticas mixtas, su encuentro seguirá siendo comentado por los fans.

Lo que pocos sabían es que el antagonismo entre ambos sobrepasaría lo visto en pantalla. Según dio a conocer Henry Cavill, la rivalidad con Ben Affleck también estaba presente en el set de rodaje desde el primer día.

PUEDES VER: Los Vengadores originales regresan para recaudar fondos contra el coronavirus

“Nunca he sido el tipo de persona que se involucre en cualquier tipo de superioridad de machito, pero admito que estaba un poco intimidado. Eso me dio el deseo de apretar un poco más, porque Ben estaba realmente fuerte”, declaró para Healthy For Men.

Tras esto, no tuvo reparos en decir que su compañero era un tipo de enormes músculos con quien no evito equipararse. “Soy insignificante en comparación. Era mucho más grande de lo que esperaba, con su enorme presencia y físicamente bruta”, agregó.

La mayor rivalidad del DCEU

Cabe resaltar que poco después del estreno, Ben Affleck se vio obligado a abandonar su rol como el Hombre murciélago por problemas personales. Por otro lado, el futuro de Cavill como el Hombre de acero también es incierto.

¿De qué trata Batman v Superman?

Batman se enfrenta a Superman, temeroso de que su afán de poder termine nublando su lucha contra la injusticia y lo convierta en un villano. Mientras los héroes pelean, una amenaza terrible se cierne sobre la humanidad.