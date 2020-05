Yo nunca, o Never have I ever, es la nueva serie de Netflix que se ha posicionado entre las favoritas de la plataforma. La trama narra la historia de una adolescente indioestadounidense que, después de perder a su padre, se enfrenta a una estricta madre y a los dramas típicos de la edad.

La primera temporada consta de 10 episodios y ya se encuentra disponible en el catálogo desde hace algunos días. Obviamente, muchos han terminado de verla y tienen preguntas en el aire. Una de las más importantes es, ¿qué sucederá con el triángulo amoroso entre Devi, Plaxton y Ben?

Al final del último episodio pudimos ver, por un lado, cómo la relación entre Ben y Devi da un giro de 360 grados. Ellos al inicio vivían constantemente enfrentados por ser el mejor de su clase, pero en el proceso surgió una relación de camaradería y comprensión que los unió hasta que cerraron la primera parte de la serie con un apasionado beso.

Paralelamente, Plaxton se da cuenta de sus sentimientos por Devi, y después de haberse alejado de ella por una discusión con su madre, este parece decidirse a intentar algo con su compañera de clase. Sin embargo, Ben le ha ganado terreno y sería muy tarde para un posible romance.

Finalmente, Devi deberá elegir entre uno de ellos, o simplemente quedarse sola. Quienes se han enganchado con el drama adolescente ya especulan al respecto e incluso tienen a su favorito, pero por el momento solo queda esperar a que se anuncie la siguiente temporada y conocer lo que sucederá.

Yo nunca: final explicado de la serie de Netflix | Créditos: difusión

¿De qué trata Yo nunca?

Después de un año horrible, Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) quiere cambiar su estatus social, pero los amigos, la familia y los sentimientos no se lo facilitarán.

En la serie se relata la historia de una adolescente que es la primera generación india en los Estados Unidos y su compleja vida. Ella quiere vivir una vida moderna para ser popular, pero no le resulta fácil con sus antecedentes.

“Yo nunca es una comedia sobre la transición a la edad adulta de una joven adolescente moderna, de la primera generación de nativos americanos”, describe la sinopsis del drama.