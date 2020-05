Supervivientes 2020 [RESUMEN] | Una gala más de Supervivientes llegó a las pantallas de Telecinco. Revisa las tensiones, los dramas y quiénes continúan en el reality más extremo de la televisión española.

El programa de telerrealidad Supervivientes reúne a un grupo de participantes quienes son abandonados en un región aislada por 74 días. Durante este periodo los concursantes deben sobrevivir a las condiciones adversas y pruebas propuestas por la producción.

¿Quién fue expulsado de Supervivientes 2020 Gala 11?

La audiencia ha decidido que el concursante salvado sea Barranco. Por lo tanto, José Antonio Avilés se convirtió en el nuevo expulsado.

Avilés se despidió con el siguiente mensaje: “De verdad, de corazón, siempre lo he dicho. Supervivientes ha sido un aprendizaje continuo desde el inicio. He fallado, he fracasado, me he levantado, me he confundido, he pedido perdón. Gracias a todos porque sin vosotros no hubiese sido lo mismo”.

¿Quien fue salvado de Supervivientes 2020 Gala 11?

Los espectadores decidieron que el primer concursante salvado sea: ¡Jorge!

¿Quién está nominado en Supervivientes 2020?

Los supervivientes nominaron y Yiya, Jorge, Hugo y Elena son los nuevos nominados de la semana. A través del televoto tú decidirás quién se salva y quién abandonará la competencia.

¿Qué nos dejó la Gala 11 de Supervivientes 2020?

Unificación de los equipos

Mortales y siervos llegaron a Cayo Paloma. Jorge Javier les contó que la unificación ha llegado y que tendrán que sobrevivir con los objetos que Avilés requisó el pasado domingo en Supervivientes: Conexión Honduras.

Última gala de ‘Tierra de nadie’ fue muy emotiva

Rocío habló con su novio y regresó a la playa llorando por la emoción. Barranco e Ivana también lloraron pero por diferentes motivos. Él por no ser salvado y ella por la ruptura con Hugo.

Juego de recompensa

Los supervivientes tuvieron que realizar un circuito por parejas cuyo fin fue liberar a Avilés de una plataforma en el agua. Los ganadores disfrutaron, junto con él, de churros con chocolate.

Barranco y Hugo ganaron la prueba de recompensa.

Barranco, Avilés y Hugo disfrutan de una deliciosa recompensa, pero se dieron de comer con los ojos vendados. Más tarde, el Pirata Morgan se apiadó del resto de supervivientes y les dejó comerse las sobras. Los supervivientes no desaprovechan ni una gota de chocolate.

Hugo e Ivana discuten en la Palapa

Hugo e Ivana se encontraron después de la Palapa. Ella le pidió explicaciones a Hugo ya que no entiende por qué ha cambiado de parecer con respecto a su relación.

Hugo se justificó diciendo que se sentía agobiado por tener siempre la misma discusión por Adara, en la que Ivana le preguntaba siempre por qué la había perdonado.

Ivana no está embarazada

Ivana entró en la Palapa tras haberse ausentado para hablar con el programa sobre su retraso menstrual. “Estaba muy preocupada porque tengo 24 años, soy una niñata y no me veo preparada para afrontar ser madre”, dijo.

Duelo por el liderazgo entre Hugo e Ivana

Hugo e Ivana se disputaron el liderazgo. De nuevo ganó Ivana. Pero esta vez los dos se felicitan por el duelo.

Por cuarta semana, Ivana se coloca el collar de lideresa.

Antonio Pavón visita el plató de Supervivientes

Antonio Pavón visitó el plató tras haber participado en Supervivientes. El andaluz tuvo que abandonar debido a un problema de salud.

¿Quiénes continúan en Supervivientes 2020?

Ahora son 8 participantes que compiten por ganar los 200 mil euros como premio final. Conócelos: Ana María Aldón, Albert Barranco, Ivana Icardi, Rocío Flores, Yiya, Elena Rodríguez, Jorge Pérez y Hugo Sierra.

¿Quiénes fueron eliminados de Supervivientes 2020?

Los participantes que dejaron la competencia y que no podrán ganar los 200 mil euros son: Bea Retamal, Alejandro Reyes, Vicky Larraz, Cristian Suescun, Jaime Ferre, Fani, Nyno y José Antonio Avilés.

Horario de Supervivientes 2020 por países

Los televidentes podrán sintonizar Supervivientes en España todos los jueves a las 22:00 horas.

- Perú: 15:00 horas

- Colombia: 15:00 horas

- Argentina: 17:00 horas

- México: 14:00 horas

- Andorra: 22:00 horas

- Bolivia: 16:00 horas

- Chile: 17:00 horas

- Venezuela: 16:00 horas

- Uruguay: 17:00 horas

- Paraguay: 17:00 horas