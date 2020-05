Marvel: revelan que Sherlock Holmes existe en el MCU

La primera vez que Benedict Cumberbatch y Robert Downey Jr. compartieron pantalla en Avengers: Infinity War, los fanáticos esperaban alguna referencia a Sherlock Holmes, papel que ambos actores interpretaron en los últimos años en distintas producciones.

Sin embargo, este guiño nunca llegó. Los seguidores de Marvel quedaron decepcionados, pero tal vez haya una buena razón para que tal escenario no se haya llegado a dar. De acuerdo con el medio especializado Screen Rant, aquella referencia no se dio debido a que el detective más famoso del mundo no es un personaje ficticio, sino una persona real en el MCU.

Si bien los derechos de Sherlock Holmes no pertenecen específicamente a alguna compañía, tanto DC como Marvel han podido incluirlo en sus propios proyectos. De hecho, fue en 1976 que ‘la casa de las ideas’ lo hizo formar parte de su serie antológica Marvel Preview y, por esos años, Spider-Man citó su frase “una vez que hayas eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad” en un número.

Posteriormente, Marvel publicó en 2007 un atlas donde confirmaba su presencia en su universo de cómics al referirse a él como “el detective privado más famoso del Reino Unido”. Toda esta evidencia es la que, de acuerdo con Screen Rant, avala la existencia de Sherlock Holmes en el MCU.

Con la introducción de los viajes en el tiempo y el multiuniverso en la franquicia de películas, es posible que los fanáticos puedan conocer en pantalla a la versión de Sherlock propia de la compañía más temprano que tarde.