Los Simpson tienen momentos memorables, pero hay uno en particular que ha quedado en la historia. “¿Quién disparó al Sr. Burns?” es uno de los capítulos favoritos de los fans por sus escenas y los secretos que esconden, tanto así que años después un usuario de Reddit ha expuesto quizás su secreto mejor guardado.

Si bien la entrega concluye con Maggie Simpson como la persona que ‘disparó’ al millonario, el episodio cierra con que Burns, quien portaba un arma, explica cómo se acercó a la niña y le intentó robar su caramelo. Mientras están forcejeando se dispara la pistola, que cayó previamente en las manos de la bebé y una bala le da en el pecho al empresario. El cibernauta afirma haber descubierto al verdadero asesino.

Tras analizar con detalle el episodio, el usuario afirma que en realidad fue Homero Simpson quien atacó al Sr. Bruns. Si vemos con detenimiento la escena, se aprecia al padre disfrazado de Krusty el Payaso, personaje que realmente quería que el empresario muriera.

Aprovechando que el post se volvió viral, Bill Oakley, uno de los guionistas de la serie, explicó qué pasó con esta escena y si el padre de la familia amarilla tuve que ver en algo.

“OK, encontré esto en mi computadora. No he mirado este archivo en 25 años. (Tenga en cuenta que NO creo que todo esto haya aparecido en el programa final). Pero verá que pedimos específicamente que Homero NO aparezca en la escena, y no le pedimos que se disfrace de Krusty”, escribió en Twitter.

Como dice Oakley, Homero no debió aparecer en la escena del desmayo de Burns, por lo que la persona que activó el arma fue Maggie Simpson.