Hércules: Disney quiere a Ariana Grande para ser Meg en live-action

Desde que se anunció que Disney se encuentra trabajando en los primeros detalles de una película live-action de Hércules, los fanáticos de la compañía especulan acerca del posible elenco que dé vida al clásico animado.

Algunos medio sugerían que ‘Mouse House’ estaría tomando en cuenta, por un lado, a Ryan Gosling y a Alexander Skarsgård como variantes para el papel del héroe mitológico Hércules, y por el otro, a Idris Elba y a Benedict Cumberbatch para interpretar a Hades, el villano de la historia. Ahora, una actualización de la información revela el nombre de una artista que la compañía quiere para otro rol protagónico.

De acuerdo con un reporte del medio especializado We Got This Covered, Disney tiene como opción principal a Ariana Grande para dar vida a Mégara, heroína de la cinta y el interés romántico de Hércules. De conseguir el papel en la película live-action, Grande se uniría a Beyoncé en la lista de estrellas de la música pop que colaboraron con el gigante del entretenimiento en una película de acción real.

El año pasado, Beyoncé interpretó a Nala, una de las protagonistas del remake de El rey león. Para entonces, la artista ya contaba con créditos cinematográficos a su nombre que le otorgaban experiencia para su rol. Por este motivo, WGTC informa que los seguidores de Disney esperan que la elección de Ariana Grande para formar parte del elenco sea en base a su capacidad de actuación y no por sus credenciales de celebridad.

Mira aquí el tráiler de Hércules (1997):

La nueva versión de Hércules se sumará a la tendencia de Disney de reconvertir sus películas de antaño en adaptaciones de acción real. Anteriormente, la compañía logró encantar al público con los estrenos de Aladdín, La bella y la bestia, y El rey león, cintas que fueron un éxito de taquilla alrededor del mundo.