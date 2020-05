Eric Dane, quien interpretara a Mark Sloan en Grey’s Anatomy, encontró una manera muy didáctica de enseñarle a los seguidores de la serie acerca de cómo mantener el distanciamiento social, tarea muy importante en estos tiempos de coronavirus.

El actor estadounidense de 47 años utilizó una de las clásicas imágenes del drama médico para conmover a sus fanáticos. Publicó una foto en su cuenta de Twitter con una descripción que decía: “Foto borrosa de cómo pasar el rato a 2 metros de distancia”.

En la captura se puede apreciar un selfie de su personaje junto a Derek Shepherd. Ellos posan juntos en el terreno en el que el fallecido neurocirujano construiría una casa para vivir con Meredith Grey. Obviamente, en la publicación se etiquetó a ‘McDreamy’, el actor Patrick Dempsey.

Después del post, sus seguidores no tardaron mucho en responder compartiendo otras imágenes de Grey’s anatomy como respuesta.

¿Qué pasó con Mark Sloan y Derek Shepherd?

Mark Sloan participó en el drama médico como un personaje importante entre las temporadas 2 y 9. Su primera aparición fue en el capítulo “Yesterday”, y posteriormente murió en “Remember the time”. Su compañero de fotografía, en tanto, protagonizó “Grey’s anatomy” desde el primer episodio y corrió una suerte similar, muriendo en la décima temporada.

Posteriormente, en la temporada 15, tanto Sloan como Shepherd tuvieron un breve cameo en el capítulo “Flowers grow out of my grave”, en el que Meredith se reencuentra con sus muertos a través de su imaginación.