Día de Star Wars 2020: por qué surgió y cómo se celebrará desde el confinamiento

Este 4 de mayo será un día muy especial para la comunidad mundial de Star Wars. La saga conmemora su Día Internacional y la celebración se extenderá hasta el día siguiente con eventos virtuales, concursos y proyecciones de películas vía streaming, debido al contexto del nuevo coronavirus.

El origen de la fecha se remonta al 4 de mayo de 1979 y, aunque no lo creas, no guarda relación con la saga o sus protagonistas, sino con una felicitación política publicada en un diario.

¿Por qué se celebra los 4 de mayo?

Resulta que aquel día, en el 1979, el periódico británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador de Reino Unido felicitaban a Margaret Tahtcher por convertirse en la primera ministra del país. La dedicatoria contaba con el mensaje “que el 4 de mayo esté contigo, Maggie” y hacía alusión al clásico “que la fuerza te acompañe”.

La frase se trataba de un juego de palabras entre “force”, fuerza en inglés, y “fourth”, cuatro en inglés, que es la fecha en la que Thatcher ganó las elecciones.

Lo escrito recorrió todo el mundo y fue un furor en todo el mundo, por lo que los fans de Star Wars ya lo habían decidido: el 4 de mayo era el día de la celebración y se conmemoraría con la frase: “que el 4 de mayo esté contigo”.

Día de Star Wars 2020 será online por coronavirus

El evento virtual por el Día de Star Wars será a partida doble, el 4 y 5 de mayo, y constará de una serie de charlas, muestras de películas e incluso secciones de preguntas y respuestas.

“Presentarán múltiples actividades virtuales, incluyendo películas en Twitter y episodios de Star Wars: The Clone Wars y Star Wars: Rebels, así como entrevistas, sesiones y debates con escritores y actores de doblaje asociados con la franquicia”, sostienen medios de Estados Unidos.

Los fanáticos también podrán participar en concursos de la empresa ReedPop usando los hashtags #Maythe4th y #Revengeofthe5th, así como disfrutar de ‘Revenge of the Fifth’, una obra de teatro sobre la película Revenge of the Fifth.